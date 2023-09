Visa: Kursziel bei 261,23 EUR - Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,92% verzeichnet. Am gestrigen Tag fiel der Kurs um weitere -0,65%. So scheint es derzeit am Markt eher pessimistisch zuzugehen.

Das mittelfristige Kursziel für Visa liegt bei 261,23 EUR und bietet somit Investoren ein Potential von +18,42%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Vergangenheit. Derzeit empfehlen jedoch immerhin 86,49% aller Analysten die Aktie als “Kauf” oder sehen sie zumindest positiv mit einem Rating “halten”.

Insgesamt positionieren sich aktuell 22 Experten zuversichtlich und bewerten die Aktie klar als “starker Kauf”, während weitere zehn Experten optimistisch sind aber nicht euphorisch und zum Kauf raten.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Das Guru-Rating...