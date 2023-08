Visa: Kursziel bei 251,90 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,65% hingelegt und sich somit in den vergangenen fünf Handelstagen auf +0,88% summiert. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ neutral.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Sie halten die Aktie für unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +15,26%, da das aktuelle Kursziel bei 251,90 EUR liegt.

22 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn als etwas optimistischeres “Kauf”. Fünf Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten” und nur einer empfiehlt einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert gut bei 4,37.

Insgesamt zeigen somit über 84% der befragten Analysten ihre positive Einschätzung zu Visa-Aktien.