Visa: Kurspotenzial von +9,91%?

Die Analysten sind sich einig: Die Visa-Aktie ist unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 238,45 EUR – eine Steigerung von +9,91% gegenüber dem derzeitigen Wert.

• Visa steigt um +0,20%

• Kurspotenzial von fast 10%

• Guru-Rating bleibt mit 4,38 erhalten

Gestern legte die Aktie einen Anstieg um +0,20% hin und insgesamt steht ein Plus von +2,36% in den letzten fünf Handelstagen zu Buche. Offensichtlich herrscht momentan Optimismus am Markt.

22 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere neun Experten empfehlen zumindest “Kauf”. Dagegen plädieren nur wenige für einen Verkauf oder Halten. Damit überwiegt die optimistische Einschätzung deutlich mit einem Anteil von sagenhaften +83,78%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin bei 4,38 Punkten. Ein klares Signal für Investoren auf der...