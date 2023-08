Visa: Kurspotenzial von +16,56% auf 255,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 255,35 EUR und damit um +16,56% über dem aktuellen Wert.

• Visa legte am 18.08.2023 um +0,34% zu

• Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche betragen -1,95%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,37

In den letzten fünf Handelstagen hat die Visa-Aktie einen Verlust von -1,95% verzeichnet. Am gestrigen Tag jedoch konnte sie um +0,34% zulegen. Trotz dieser positiven Entwicklung sind die Bankanalysten weiterhin optimistisch und sehen ein großes Potenzial in der Aktie.

22 Analysten empfehlen den Kauf der Visa-Aktie und weitere zehn Experten bewerten sie als “Kauf”. Nur ein Experte sieht das Unternehmen als Verkauf an. Ein Großteil (5) beurteilt es neutral mit einem “Halten”-Rating.

Das aktuelle Kursziel wurde durchschnittlich...