Visa: Kurspotenzial von +12,00% bei einem mittelfristigen Kursziel von 240,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Gestern hat die Aktie von Visa eine negative Kursentwicklung von -0,15% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um -1,94%, was derzeit auf pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Eine Analyse der Bankanalysten zeigt jedoch ein anderes Bild: Durchschnittlich erwarten sie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 240,83 EUR für Visa. Dies würde Investoren ein Potenzial von +12,00% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund schwacher Trends in den letzten Tagen.

Zudem haben sich unterschiedliche Meinungen unter den Experten gebildet: Während 22 Analysten die Aktie als starken Kauf betrachten und weitere neun das Rating “Kauf” geben, bewerten fünf Experten sie mit “halten”. Nur einer ist der Auffassung, dass Visa verkauft werden sollte. Dennoch liegt der Anteil...