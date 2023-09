Visa: Experten sehen Potenzial für Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Visa derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +12,63% über dem aktuellen Niveau.

• Visa ging am 13.09.2023 mit -0,03% aus dem Handel

• Das durchschnittliche Kursziel für Visa beträgt 259,56 EUR

• Die Guru-Bewertung bleibt bei 4,46

Am gestrigen Tag verzeichnete die Visa-Aktie an den Finanzmärkten einen Rückgang von -0,03%. Über eine volle Handelswoche hinweg summierte sich das Ergebnis auf insgesamt +0,41%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist.

Obwohl es unklar bleibt, ob die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten oder nicht – ihre Einschätzung zum Unternehmen ist eindeutig: aktuell schätzen sie das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 259,56 EUR. Falls sie recht behalten sollten bedeutet dies ein Potential...