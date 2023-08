Visa: Bankanalysten haben ein Kursziel von 256,96 EUR im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Visa-Aktien erlebten am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,29% und eine positive Entwicklung in der vergangenen Woche um insgesamt +1,30%. Dieser Trend ist optimistisch und spiegelt sich in der Meinung von Bankanalysten wider.

Das momentane mittelfristige Kursziel für Visa liegt bei 256,96 EUR. Wenn sie Recht behalten, hätte das Unternehmen ein mögliches Kurspotenzial von +14.45%. Derzeit empfehlen 22 Analysten die Aktie zum Kauf, während weitere zehn den Optimismus teilen und “Kauf” raten. Fünf Experten bewerten die Aktie neutral als “Halten”. Nur einer ist gegenteiliger Ansicht und rät zum Verkauf.

Im Ganzen gesehen sind also +84.21% der befragten Analysten optimistisch gestimmt bezüglich des weiteren Verlaufs der Visa-Aktie. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,37 gleich wie zuvor (Guru-Rating...