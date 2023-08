Visa: Analysten vermuten großes Potenzial mit Kursziel von 251,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Visa-Aktie hat am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,25% erzielt. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis jedoch auf -0,31%. Die Bankanalysten sind aktuell der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist.

• Visa: Am 11.08.2023 mit +0,25%

• Das Kursziel von Visa liegt bei 251,71 EUR

• Guru-Rating von Visa bleibt weiterhin stark bei 4,37

Laut Durchschnittseinschätzung derzeitiger Meinungen haben Experten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 251,71 EUR festgelegt. Wenn sie Recht behalten sollten, erhöht sich das Potenzial für Investoren um +15,30%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einem neutralen Trend in der jüngsten Kursentwicklung.

22 Analyste beurteilen die Aktie als “Kauf”, während zehn weitere sie optimistisch aber nicht euphorisch einschätzen und ihr...