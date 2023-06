Visa: Analysten sehen hohes Kurspotenzial von +19,06%

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Visa-Aktie wird laut Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 245,92 EUR und würde Investoren ein Potenzial in Höhe von +19,06% eröffnen. Trotz einer leichten Abwärtsentwicklung um -0,42% am 21.06.2023 hat sich die Aktie in den letzten fünf Handelstagen mit einem neutralen Trend stabilisiert.

Das Guru-Rating für Visa bleibt mit 4,37 unverändert positiv. Von insgesamt 35 Analysteneinschätzungen empfehlen 29 Experten (82,86%) entweder einen Kauf oder halten eine positive Meinung über die Aktie.

Lediglich ein Experte ist davon überzeugt, dass Visa verkauft werden sollte.

Anmerkung: Diese Information dient lediglich als Informationsquelle und stellt keine Anlageempfehlung dar.