Visa: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 259,56 EUR

Die Aktie von Visa verzeichnete gestern ein Plus von +0,58%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte eine positive Entwicklung von +1,37% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Visa liegt bei 259,56 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +11,93%. Jedoch teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 22 Analysten wird die Aktie als starker Kauf eingestuft. Weitere zehn Experten bewerten sie als “Kauf” und fünf halten sie neutral (“halten”). Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt damit +86,49%.

Zudem bleibt das Guru-Rating mit einer Bewertung von 4,46 unverändert.