Visa: Analysten sehen Kurspotenzial von 15,73%

Visas Aktie wird nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 253,85 EUR – eine Steigerung um +15,73% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Visa-Kurs am 14.08.2023 mit -0,06%

• Durchschnittliches Kursziel von Visas Aktie beträgt 253,85 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,37

Am gestrigen Tag legte die Visa-Aktie an den Finanzmärkten um -0,06% zu und verzeichnete in letzter Zeit insgesamt eine neutrale Tendenz mit einem Wochenergebnis von +0,44%. Die Meinungen der Bankanalysten gehen jedoch auseinander.

22 Analysten bewerten die Aktie als “stark kaufen”, während zehn weitere sie lediglich zum Kauf empfehlen. Fünf Experten halten sich neutral und geben ein “Halten”-Rating ab. Ein Experte ist sogar der Auffassung, dass Investoren Visa sofort verkaufen sollten.

Dennoch bleiben insgesamt optimistische...