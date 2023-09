Visa: Aktienanalyse zeigt Kursziel von 261,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Visa-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 261,45 EUR und impliziert damit ein Kurspotenzial von +18,52%.

• Visa: Am 25.09.2023 mit -0,08%

• Bankanalysten sehen Potenzial bis zu +18,52%

• “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,46

Obwohl die Aktie am gestrigen Tag an Wert verlor (-0,08%), ist ihre Bewertung durchaus positiv. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -3,56%. Wie geht es weiter?

22 Bankanalysten empfehlen aktuell einen Kauf der Visa-Aktie; zehn bewerten sie immerhin noch als kaufenswert und fünf halten sie für neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,46 Punkten und signalisiert somit weiterhin eine positive Entwicklung in Zukunft.