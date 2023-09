Visa Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

An der Börse New York notiert die Aktie Visa am 22.09.2023, 16:25 Uhr, mit dem Kurs von 236.44 USD. Die Aktie der Visa wird dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Visa auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,82 ist die Aktie von Visa auf Basis der heutigen Notierungen 37 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (45,58) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Visa-Aktie ein Durchschnitt von 228,52 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 236,61 USD (+3,54 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (241,61 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,07 Prozent Abweichung). Die Visa-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Visa erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,75 % ist Visa im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (5,88 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5,13 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

