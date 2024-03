Visa Aktie: Ein unsicheres Investment?

Für Visa liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 279,56 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -1,27 Prozent fallen könnte, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Visa-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Visa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,91 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 24,57 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung und eine "Neutral"-Bewertung für Visa.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 283,16 USD sowohl deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (247,07 USD) als auch nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (270,85 USD) liegt. Auf Basis dieser Werte erhält die Visa-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating und ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Insgesamt erhält die Visa-Aktie also gute Bewertungen von Analysten, weist eine starke Branchenperformance auf und zeigt solide Werte in der technischen Analyse.

