Visa Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Dividendenrendite von Visa beträgt derzeit 0,8 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,68 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Analysten bewerten die Visa-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Aktuelle Reports zeigen eine ähnliche Beurteilung, mit einer Durchschnittskursprognose von 279,56 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,36 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Visa daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Visa in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Tiefergehende Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Fundamental betrachtet hat Visa mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,82 eine 53-prozentige Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (61,57). Aus dieser Perspektive ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

