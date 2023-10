Visa-Aktie ist unterbewertet, laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Visa-Aktie wird von vielen Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel der Aktie liegt bei 263,26 EUR – eine Steigerung von +21,03% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 29.09.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,71%

• Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht ein mittelfristiges Kursziel bei 263,26 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 4,46

Trotz eines schwachen Trends in den letzten fünf Handelstagen (-1,44%) bleibt das Vertrauen der meisten Experten in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hoch: Von insgesamt 37 Analysteneinschätzungen sind mehr als zwei Drittel (86,49%) optimistisch und empfehlen entweder einen Kauf oder halten zumindest an ihren Positionen fest.

Die aktuelle Situation lässt darauf schließen, dass es sich lohnen könnte in die Visa-Aktie zu investieren.