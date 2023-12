Visa Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Visa beträgt das aktuelle KGV 28, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 52 haben, als unterbewertet angesehen werden kann. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Visa mittlerweile auf 235,81 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 258,03 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,42 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 245,42 USD, was die Aktie mit +5,14 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" einstuft. Die Gesamtnote lautet daher "Gut".

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung hat Visa in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Bewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 12 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Kürzerfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Die Aktie wird daher zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose von 270,93 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 5 Prozent, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. In Summe erhält Visa daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Visa auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,78 % aus, was 5,03 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,82 %. Der niedrigere Ertrag führt somit zur Einstufung als "Schlecht".

