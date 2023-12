Visa Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +0,68% vom aktuellen Kurs entfernt. Am 19.12.2023 verzeichnete Visa eine Kurssteigerung von +0,17%. Das aktuelle Kursziel von Visa liegt bei 238,79 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,39.

Die Kursentwicklung von Visa am Finanzmarkt in den letzten fünf Handelstagen beträgt -1,36%, was auf eine relative Pessimismus des Marktes hindeutet. Die Analysten in [...]