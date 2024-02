Visa Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Visa-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen erhalten. Davon waren 9 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was kurzfristig zu einem "Gut"-Rating aus institutioneller Sicht führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 279,56 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -0,51 Prozent vom letzten Schlusskurs von 280,98 USD fallen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Visa-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 35, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage (32,8) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Visa.

In puncto Fundamentalanalyse weist die Visa-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,82 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 61,3 deutlich günstiger ist. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Visa beträgt 0,8 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Durchschnitt von 0,68 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Visa eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

