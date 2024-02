Visa Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Visa-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat erhielt die Aktie 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 279,56 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,9 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Visa einen Wert von 28, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 58,13) unter dem Durchschnitt liegt, etwa 50 Prozent. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Visa in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet, wofür Visa eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Visa-Aktie bei 242,25 USD verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 277,05 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +14,37 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ebenfalls ein positiver Trend, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" eingestuft.

