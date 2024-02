Visa Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Visa-Aktie lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend negativ. Interessanterweise wurden in den letzten ein bis zwei Tagen jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Visa in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Ebene führen. Insgesamt wird Visa hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Visa mit 277,56 USD 4,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +13,63 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Visa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,37 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 151402,59 Prozent unter dem Durchschnitt für diesen Sektor. Im Branchenvergleich mit IT-Dienstleistungen beträgt die mittlere jährliche Rendite 406787,31 Prozent, wobei Visa aktuell 406767,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergab ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 für Visa. Dies bedeutet, dass die Börse 28,82 Euro für jeden Euro Gewinn von Visa zahlt, was 53 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Im Bereich der IT-Dienstleistungen liegt der durchschnittliche Wert des KGV derzeit bei 60, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Visa-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Visa jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Visa-Analyse.

