Visa Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Visa insgesamt 13 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Analysten stimmen dieser Einschätzung weitgehend zu, auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie fallen durchschnittlich positiv aus. Die Kursprognose liegt bei 275,6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung bezüglich der Aktie wird auch durch weiche Faktoren beeinflusst. So haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare in sozialen Medien überwiegend negativ waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite von 0,8 Prozent liegt 4,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Visa eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Visa im letzten Jahr eine Rendite von 19,37 Prozent erzielt, was 12,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche der IT-Dienstleistungen liegt die mittlere jährliche Rendite bei 11 Prozent, und Visa übertrifft diesen Wert um 8,37 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Visa kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Visa jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Visa-Analyse.

Visa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...