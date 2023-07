Visa-Aktie: Steigende Kurse erwartet – Kursziel bei 245,76 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Aktie von Visa konnte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +4,48% verbuchen. Am gestrigen Tag stieg sie um weitere +0,08%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre Kurspotenzial bei 245,76 EUR liegt.

• Visa legt um +0,08% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 245,76 EUR (+12,50%)

• 83,78% der Analysten empfehlen “Kauf”

Das mittelfristige Kurspotenzial für Investoren würde sich damit auf satte +12,50% belaufen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung. Während 22 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und neun das Rating “Kauf” vergeben haben; halten fünf Experten sie nur für neutral und einer rät zum Verkauf.

Dennoch überwiegt mit einem Anteil von +83.78% die positive Stimmung unter den insgesamt 37 befragten Bankanalysten. Bestärkt...