Visa Aktie: Reine Nervensache!

Gemäß den Bewertungen von 13 Analysten in den letzten zwölf Monaten, erhält die Visa-Aktie insgesamt 9 "Gut"-Einstufungen, 4 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut" für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" angesehen, basierend auf den Studien der letzten Monate. In diesem Zeitraum bewerteten 2 Analysten die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 275,6 USD, was einem potentiellen Anstieg um 2,86 Prozent vom letzten Schlusskurs (267,94 USD) aus entspricht. Somit ergibt sich daraus eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten für die Visa-Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur durch Analysen von Banken bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Nach einer Untersuchung basierend auf der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Stimmungsänderung erhält die Visa-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ein "Gut"-Rating. Die Diskussionsintensität war dabei stark, während die Stimmungsänderungsrate kaum Veränderungen aufwies.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0,8 Prozent, was 4,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 5,61) liegt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik der Visa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Visa-Aktie einen Wert von 43,85 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Visa kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Visa jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Visa-Analyse.

Visa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...