Visa Aktie: Jetzt aber!

Im vergangenen Jahr haben Analysten insgesamt 9 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Visa abgegeben, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es eine positive Einschätzung und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Visa liegt bei 279,56 USD, was eine potenzielle Steigerung um 1,6 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 275,15 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Visa mit 28,82 unter dem Branchendurchschnitt von 62,02 in der Kategorie "IT-Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Visa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 245,01 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 275,15 USD liegt, was einer Differenz von +12,3 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (266,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+3,09 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Visa-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Visa mit einer Rendite von 19,37 Prozent deutlich über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt, der bei 5,56 Prozent liegt, und auch über dem Durchschnitt der "IT-Dienstleistungen"-Branche von 13,81 Prozent. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

