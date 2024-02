Visa Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Aktie von Visa wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 9 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Für die langfristige Einstufung ergibt sich daraus eine positive Bewertung. Im letzten Monat gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was kurzfristig ebenfalls auf eine positive Einschätzung hinweist. Das durchschnittliche Kursziel für die Visa-Aktie liegt bei 279,56 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 0,86 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse von Analysten eine positive Bewertung für die Visa-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 277,18 USD um 14,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Kurs mit +5,83 Prozent darüber. Somit erhält die Visa-Aktie aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Visa zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine schwache Aktivität im Netz hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Visa derzeit eine Rendite von 0,8 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,69 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine positive Gesamteinschätzung für die Visa-Aktie, trotz der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.

Sollten Visa Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Visa jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Visa-Analyse.

Visa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...