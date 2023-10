Visa-Aktie: Analysten empfehlen Kauf - Kursziel bei 263,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Visa-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Durchschnittswert der Experten bei 263,88 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +18,89%. Aktuell sind insgesamt 22 Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen die Aktie zum Kauf.

Am 10. Oktober 2023 verzeichnete die Visa-Aktie eine leichte Abschwächung von -0,12%, während sie in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,27% zulegte. Insgesamt herrscht am Markt momentan Optimismus.

Guru-Rating bleibt stabil mit einem Wert von 4,46.