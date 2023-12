Virtus Investment Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Dividendenrendite von Virtus Investment beträgt derzeit 4,37 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,82 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende. Es liegen derzeit 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Analystenbewertungen für Virtus Investment vor, was im Durchschnitt zu einem "Schlecht"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 173 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 219,92 USD eine mögliche negative Abweichung von -21,34 % ergibt. Daher erhält die Virtus Investment-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Auf fundamentaler Basis wird Virtus Investment im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,91, was einem deutlichen Abstand von 83 % zum Branchen-KGV von 52,62 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Virtus Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,98 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Underperformance von -7,13 % bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwachstum von 5,48 % lag die Rendite von Virtus Investment um 2,5 % darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.