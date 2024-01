Virtus Investment Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Finanzfirma Virtus Investment schüttet eine Dividendenrendite von 4,37 % aus, was 1,27 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,64 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten bewerten die Aktie von Virtus Investment langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten wurden 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen abgegeben. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut- und 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 218,5 USD, was einem erwarteten Rückgang von -7,27 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Virtus Investment wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV von 11,79 insgesamt 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 56,39 im Segment "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Virtus Investment. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.