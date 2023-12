Virtual Crypto Technologies Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben sich Viewbix auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Viewbix in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum wurden untersucht. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Viewbix in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Des Weiteren wurde die technische Analyse mithilfe trendfolgender Indikatoren durchgeführt, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der Blick auf den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Wert (0,71 USD) deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,302 USD) liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist einen Wert auf, der unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine negative Bewertung für Viewbix.

Zusätzlich wurde mithilfe des Relative Strength Index (RSI) eine Bewertung vorgenommen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigen, dass Viewbix als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Viewbix somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine eher negative Bewertung für Viewbix.