Virtu-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Virtu hat im letzten Jahr eine Rendite von 3,67 Prozent erzielt, was jedoch 6,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Bereich Kapitalmärkte beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 18,7 Prozent, wobei Virtu derzeit 15,03 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend, da der Schlusskurs der Virtu-Aktie am letzten Handelstag bei 20,73 USD lag, was einem Unterschied von +12,97 Prozent im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 18,82 USD um +10,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Virtu als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,96 insgesamt 75 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 56,46 im Segment "Kapitalmärkte". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Virtu haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.