Virtu Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Aktie des Unternehmens Virtu notiert derzeit bei 20,26 USD und liegt damit um +10,71 Prozent über dem GD200 (18,3 USD). Dies ist ein gutes Zeichen aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 18,64 USD. Der Abstand zum GD50 beträgt also +8,69 Prozent, was ebenfalls als gutes Signal für den Aktienkurs gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Virtu-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert, weshalb Virtu in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 5,27 %, was eine geringfügige Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete Virtu in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,67 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,49 Prozent stiegen. Auch im Sektor "Finanzen" lag die Rendite mit 11,11 Prozent höher als bei Virtu. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.