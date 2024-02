Virtu Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Virtu liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um -8,61 Prozent niedriger, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der Branche "Kapitalmärkte" lag in den letzten 12 Monaten bei 9,57 Prozent, wobei Virtu mit 18,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Virtu weist ein KGV von 12,71 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 61,37. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Virtu liegt bei 27,59 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine Überkauf- noch Überverkaufssituation an und bewertet das Wertpapier als "Neutral".

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Virtu-Aktie sind 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 20 USD, was einer potenziellen Steigerung um 17,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,09 USD) entspricht, wird die Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend erhält Virtu von den Analysten ein "Gut"-Rating und wird auch in der fundamentalen und technischen Analyse positiv bewertet.