Virtu Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Dividendenrendite von Virtu beträgt aktuell 5,57 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Ein weicher Faktor bei der Bewertung von Aktien ist auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Sinne hat die Aktie von Virtu in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Daher erhält Virtu in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Virtu daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Virtu liegt aktuell bei 5,46 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 22,07 ebenfalls an, dass Virtu überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt das ein "Gut"-Rating für Virtu in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Virtu besonders positiv diskutiert, jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Virtu heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.