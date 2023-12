Virtu Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Virtu neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Virtu-Aktie ergibt sich ein Wert von 3,5 für den RSI7 und 23,55 für den RSI25. Beide Werte bedeuten eine "Gut"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzungen für die Virtu-Aktie sind gemischt. In den letzten zwölf Monaten wurden 6 Bewertungen abgegeben, wovon 3 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Aktuell liegt das durchschnittliche Rating bei "Gut" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 22 USD und einem Aufwärtspotential von 6,08 Prozent.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Virtu, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit positiv zugenommen, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Fundamental betrachtet zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Virtu einen niedrigen Wert von 12,49, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.