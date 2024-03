Virtu Aktie: Ist es das gewesen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Virtu liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,42 (Kapitalmärkte) deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Virtu in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Virtu in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,29 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite jedoch um 0,9 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 20,23 USD eine Entfernung von +10,79 Prozent vom GD200 (18,26 USD), was als positiv bewertet wird. Der GD50 liegt bei 18,07 USD, was einen Abstand von +11,95 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Virtu-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.