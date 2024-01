Virtu Aktie: Es gibt was neues!

Virtu wird als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,96 liegt, was 75 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 56,56. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Virtu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,295 USD liegt, was einer Abweichung von +2,52 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 17,33 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite von Virtu liegt bei 5,27 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,60 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 75,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Virtu-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Virtu daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.