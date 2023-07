Virtu Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Virtu am 21.07.2023, 11:32 Uhr, mit dem Kurs von 18.43 USD. Die Aktie der Virtu wird dem Segment "Investment Banking & Brokerage" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Virtu entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Virtu liegt mit einem Wert von 10,42 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 77 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 44,94. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Virtu-Aktie ein Durchschnitt von 19,62 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,43 USD (-6,07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (17,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Virtu-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Virtu erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Virtu-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Virtu-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Virtu vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 22,4 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 21,54 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (18,43 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Virtu somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

