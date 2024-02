Virtu Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Virtu wird als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,71 im Vergleich zum Branchen-KGV von 61,01 einen Abstand von 79 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei positive Themen an sechs Tagen und negative Themen an drei Tagen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Virtu diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Virtu eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 50,77 Punkten und der RSI25 bei 63,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass Virtu weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse wird die Virtu-Aktie als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Schlusskurs von 16,83 USD sowohl vom 200-tägigen Durchschnittskurs (18,17 USD) als auch vom 50-tägigen Durchschnittskurs (18,76 USD) abweicht.

Zusammenfassend erhält die Virtu-Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung, während das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. In Bezug auf den RSI erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, während die technische Analyse zu einem "Schlecht"-Rating führt.