Virtra Aktie: Nächster Hammer kommt!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Virtra bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Virtra zahlt. Dies ist 44 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 31. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Virtra-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,74 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,6 USD weicht somit um +72,11 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,78 USD) liegt mit einer Abweichung von +49,1 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Virtra-Aktie also auch aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität sich stark ändert, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Virtra liegt bei 17,82, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,6, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut".