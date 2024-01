Virtra Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Virtra schüttet basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 16,95 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung für Virtra hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Virtra eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird Virtra anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Virtra-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 bestätigt auch, dass Virtra auf dieser Basis überverkauft ist und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Virtra bei 14,84, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.