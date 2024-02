Virscend Education Aktie: Ist es das gewesen?

Virscend Education: Aktienanalyse und Bewertung

Das Bildungsunternehmen Virscend Education wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,41, was einen Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,35 bedeutet. Auf dieser fundamentalen Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Virscend Education-Aktie zeigt einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,94) bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Virscend Education nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Virscend Education haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Virscend Education im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,49 Prozent erzielen, was 6,71 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich mit "Diversifizierte Verbraucherdienste" übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 10,45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Virscend Education auf fundamentalen und branchenspezifischen Grundlagen als unterbewertet und überdurchschnittlich abschneidend angesehen wird.