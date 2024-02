Virpax Pharmaceuticals Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Bei Virpax wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 74,04 Punkte, was bedeutet, dass Virpax derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Virpax weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Virpax-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -52,71 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,34 USD, was zu einer ähnlichen Bewertung und damit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet tragen ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei Virpax zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen kann die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Virpax neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit für Virpax ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI und die technische Analyse, während die Einschätzungen in Bezug auf die Diskussionsintensität, die Stimmungsänderung und die Stimmung auf sozialen Plattformen zu einer gemischten Bewertung führen.