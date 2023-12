Virpax Pharmaceuticals Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Virpax derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,78 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,339 USD um -56,54 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,57 USD, was einer Abweichung von -40,53 Prozent entspricht. Damit wird auch in diesem Zeitraum die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Virpax in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Jedoch wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher wird Virpax in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Virpax-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral. Damit erhält Virpax eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Virpax von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Bewertung als "Gut" auf dieser Ebene.