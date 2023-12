Virpax Pharmaceuticals Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Virpax-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 56, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass Virpax überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Virpax konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, wodurch insgesamt ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Dies führte dazu, dass die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wurde.

Die technische Analyse der Virpax-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der aktuelle Schlusskurs deutlich unter diesem Wert liegt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren somit ein eher negativ behaftetes Bild der Virpax-Aktie.