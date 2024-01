ViroGates A/S Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Virogates A/. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion und somit auch eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Virogates A/-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 20,74 DKK. Der letzte Schlusskurs von 6,38 DKK weicht somit um -69,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,92 DKK) liegt mit einem Abweichung von -41,58 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Virogates A/-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Monate zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Virogates A/-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Der 7-Tage-RSI der Virogates A/-Aktie liegt momentan bei 91,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, wodurch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Virogates A/-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.