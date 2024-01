Virios Therapeutics Llc Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Beeinflusst durch den RSI7 liegt der RSI für Virios Therapeutics derzeit bei 11,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Virios Therapeutics. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz ist jedoch leicht rückläufig, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Segment führt.

Das Anleger-Sentiment für Virios Therapeutics zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Virios Therapeutics derzeit bei 1,04 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,65 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.