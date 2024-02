Viridis Mining and Minerals Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Viridis Mining And Minerals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,87 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,28 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +47,13 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 1,36 AUD, was einen Abstand von -5,88 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Viridis Mining And Minerals ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der letzten zwei Wochen zeigt, dass zwar positive Themen diskutiert wurden, was jedoch insgesamt zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um Viridis Mining And Minerals werden analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz schwach ist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Viridis Mining And Minerals liegt bei 29,03 Punkten für den 7-Tage-RSI, was auf eine Überverkaufung hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,59, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Insgesamt wird Viridis Mining And Minerals in verschiedenen Punkten der Analyse unterschiedlich bewertet, jedoch ergibt sich eine insgesamt neutrale Einschätzung.