Viridis Mining and Minerals Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Viridis Mining And Minerals-Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse und des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,67 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,35 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +101,49 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für die letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 1,42 AUD, was einer Abweichung von -4,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Viridis Mining And Minerals-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 44,29, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 72,1 liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und eine negative Stimmungsänderung identifiziert wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation, aber in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden sollte.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Viridis Mining And Minerals bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.