Viridian Therapeutics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bei Viridian Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt. Insgesamt wird Viridian Therapeutics in diesem Punkt daher als "Schlecht" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Viridian Therapeutics als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 7 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine Analystenupdates zu Viridian Therapeutics aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 43,5 USD, was einer Erwartung in Höhe von 97,73 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Viridian Therapeutics liegt bei 58,65, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 20,27 USD für den Schlusskurs der Viridian Therapeutics-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22 USD (+8,53 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (17,12 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+28,5 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Viridian Therapeutics für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.